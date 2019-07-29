 "Северный поток" заработал после ремонта на 4 дня раньше плана

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Магистраль остановилась на ремонт утром 16 июля и по графику должна была заработать только утром 30 июля. Однако поставки газа через море возобновились уже днем в пятницу, 26 июля. Сначала газ поступал в ограниченном количестве в западный отвод от "Северного потока" - NEL, потом был перенаправлен в восточный отвод OPAL. С утра воскресенья газ стабильно поступает в оба отвода "Северного потока" - и OPAL, и NEL.

Как говорится в релизе проектной компании Nord Stream AG, за время остановки были проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа.

"План по всем необходимым техническим работам был заблаговременно скоординирован со всеми партнерами, расположенными выше и ниже по потоку. Временная остановка ниток газопровода была заблаговременно учтена в заявках на транспортировку газа европейским партнерам по "Северному потоку", - напоминает Nord Stream AG.

Как сообщал БизнесЦензор, российский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.