[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.25 28.07
 Макроэкономика
  190  1
Материалы по теме:
Все про:нефть (2374) Brent (1022)

 Цены на нефть снижаются из-за иранского кризиса

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 63,16 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,16%, до 56,11 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на новости вокруг Ирана. В минувшие выходные политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном. По ее итогам участники заседания договорились организовать "в ближайшее время" встречу на министерском уровне. Данные новости помогли ослабить опасения вокруг перспектив иранского кризиса и способствуют снижению цен на нефть.

Кроме того, дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость "черного золота", является коррекция после роста две торговые сессии подряд в конце предыдущей недели. В пятницу поддержку нефтяным ценам оказала статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% после подъема в первом квартале 2019 года на 3,1%. "Данные были полностью позитивными", — считает партнер компании Again Capital Джон Килдафф, мнение которого приводит агентство Рейтер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140062
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як казав поручик Ржевський : "господа, ні слова о ...дє" амеросанкціям проти Ірану, механізм ЄС по їх обходу має запрацювати
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Зеленский наемники РФ Нацполиция Одесса Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх