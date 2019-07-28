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 Tesla выпустит Model Y осенью 2020 года. ФОТО

Tesla официально подтвердила подготовку к запуску производства электромобиля Model Y. Первые электромобили должны сойти с конвейера осенью 2020 года.

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Tesla намерена собирать Model Y на своем заводе Gigafactory во Фремонте. В этом случае компании будет легче справиться с задачей, так как на этой же фабрике сходят с конвейера Model 3, компоненты которой очень похожи. В связи можно использовать уже существующие мощности.

Tesla выпустит Model Y осенью 2020 года 01

При этом в Tesla рассчитывают на то, что новая Model Y станет намного популярней и прибыльней, чем Model 3.

Когда Илон Маск представлял новую электрическую модель, он заявил, что ее стоимость достигнет $39 тыс. Минимальный пробег Model Y на одном заряде – 370 километров, а максимальный – 480 километров.

Tesla выпустит Model Y осенью 2020 года 02

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140021
 
 
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