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Все про:Израиль (126) испытания (48) ракеты (183)

 Израиль испытал комплекс ПРО, способный перехватывать ракеты в космосе

Израильские и американские военные успешно провели испытания комплекса противоракетной обороны (ПРО) "Хец-3", который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Испытания проводились в американском штате Аляска, поскольку некоторые проверки нельзя выполнить на территории страны. Комплекс разрабатывался совместно с США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что результаты испытаний оказались "за гранью воображения".

"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты за пределами атмосферы на таких высотах и скоростях, которые мы не видели раньше", - написал Нетаньяху в Twitter.

В 2018 году США выделили Израилю рекордные $705 млн на развитие противоракетной обороны. Эти средства были направлены на то, чтобы помочь государству защититься от угроз от шиитского движения "Хезболла", из сектора Газа и со стороны Ирана.

Финансирование израильской ПРО при этом идет сверх соглашения о военной помощи США, которая составляет более $3 млрд в год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140018
 
 
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