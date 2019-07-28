 Большой адронный коллайдер используют для отопления домов

Об этом говорится в сообщении CERN, передает БизнесЦензор со ссылкой на N+1.

Большой адронный коллайдер, крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц, расположен в подземном тоннеле под границей между Швейцарией и Францией. Внутри кольцеобразного тоннеля проложена труба, по которой движутся разогнанные до околосветовых скоростей протоны. Их движением управляют охлаждаемые жидким гелием сверхпроводящие магниты. Ученые исследуют столкновения частиц на высоких энергиях, в которых рождается множество "осколков" - новых частиц. Именно таким образом физики доказали в 2012 году существование бозона Хиггса, открытие которого было отмечено Нобелевской премией годом спустя.

Ускоритель потребляет около 150 мегаватт электрической мощности, и значительная часть этой энергии уходит на охлаждение различных компонентов аппаратуры, в том числе водяное охлаждение.

26 июня CERN подписал соглашения с местными французскими властями об использовании этой воды. Согласно документу, начиная с 2022 года часть горячей воды из системы охлаждения будет поступать по трубе длиной около двух километров в дома коммуны Ферне-Вольтер, которые строятся в данный момент.

"В CERN множество систем и установок (криогеника, электроника, вентиляция и так далее) охлаждаются с использованием воды: холодная вода подается в охлаждающий контур, а получаемая горячая вода собирается и охлаждается в градирнях, после чего поступает назад в систему. Покидающая контур горячая вода нагревается до 30 градусов Цельсия, что очень полезно в контексте вторичного использования энергии", - рассказал координатор по энергетическим вопросам в CERN Серж Клоде.

Дома в коммуне Ферне-Вольтер будут получать основную часть энергии от геотермальных источников. Также тепло от промышленных зданий, систем кондиционирования и даже солнечных панелей будет собираться и направляться в подземную сеть трубопроводов с водой. При необходимости энергия будет подниматься на поверхность для обогрева жилых и других помещений.

Вода из коллайдера будет поступать в ту же систему, что позволит примерно 8 тыс. будущих жителей коммуны сократить выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива. Работы проводятся во время крупной приостановки работы ускорителя с целью улучшения. Тесты новой системы запланированы на 2021 год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram