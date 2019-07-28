[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.25 28.07
 Энергетика
  18  0
Все про:добыча (962) конкурс (222) Гройсман (1662) Черное море (67)

 Гройсман инициирует новый конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря

Конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, передает БизнесЦензор.

"О конкурсе на добычу газа на шельфе Черного моря. Для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков в оккупированный Крыму. Когда мы объявляли этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon", - написал Гройсман.

По его словам, ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнергоугля, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков.

"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

12 июля конкурс на разработку крупнейшего месторождения "Дельфин" закончился безрезультатно.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании:

  • Caspian Drilling International Ltd, которая входит в азербайджанскую государственную нефтегазовую корпорацию SOCAR;
  • Frontera Resources - америкаснкая компания бизнесменов Стива Никандроса и Заза Мамулаишвили, которая инициировала конкурс. Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала;
  • Trident Black Sea, одним из основателей которой стал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. В 2014 году он проголосовал в Госдуме РФ против аннексии Крыма Россией, а сейчас проживает в Украине;
  • Украинское ЧАО "Укрнефтебурение" олигарха Игоря Коломойского, нардепа Виталия Хомутынника и российского бизнесмена Геннадия Фукса.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140013
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Епифаний Киев Крещение Киевской Руси МВД Москва Нацполиция ПЦУ суд церковь
 
 
 
 
 
 вверх