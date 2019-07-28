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 Госавиаслужба приостановила сертификат грузовой авиакомпании "Европа Эйр"

Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля приостановила с 00:00 (UTC) 27 июля 2019 года действие сертификата эксплуатанта грузовой авиакомпании ООО "Европа Эйр" (Киев) №UK 046.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала", -- отмечается в сообщении Госавиаслужбы.

Согласно госреестру воздушных судов, "Европа Эйр" эксплуатирует пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска, принадлежащих Infinite Seal Inc.

На сайте авиакомпании указано, что базовым аэропортом (аirport deployment) авиакомпании является Кривой Рог, однако рейсы авиакомпания совершает преимущественно из Шарджи в ОАЭ в страны Африки, Индию, Пакистан, Афганистан, Шри Ланку, Индонезию, Турцию, Казахстан, Болгарию, Грузию и Литву.

Выручка "Европа Эйр" в 2017 году составила 2,2 млн грн, чистая прибыль – 0,26 млн грн.

Владельцем созданной в 2013 году компании в госреестре выступает киевлянка Екатерина Нефедова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139993
 
 
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полный пиз...ец... выручка за 17 год всего 2.2 млн. гр... наглейшая брехня. выручка за один такой рискованный рейс в котором уничтожили 2 самолета на порядок больше.... что говорить про год эксплуатации в Эмиратах... логично не только забрать сертификат а и конфисковать оставшиеся самолеты.
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