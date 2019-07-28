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 В Украине собрано зерна с 76% площадей

По состоянию на 26 июля украинские аграрии собрали 28 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,6 млн га, или 76% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы - 20,4 млн тонн с площади 5,2 млн га, или 77% к прогнозу при урожайности 39,2 ц/га;
  • ячменя - 6,8 млн тонн с площади 2,1 млн га, или 79% к прогнозу при урожайности 33,0 ц/га;
  • гороха - 564 тыс. тонн с площади 247 тыс. га, или 94% к прогнозу при урожайности 22,9 ц/га;
  • ржи - 98 тыс. тонн с площади 36 тыс. га, или 31% к прогнозу при урожайности 26,8 ц/га;
  • овса - 48 тыс. тонн с площади 20 тыс. га, или 11% к прогнозу при урожайности 23,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 94% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139992
 
 
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