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 Трамп обещает Франции пошлины на вино из-за налога для интернет-гигантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести штрафные пошлины на ввозимое в его страну французское вино. Это намерение, как сообщил Трамп, связано с новым французским "цифровым налогом", который затронет американские корпорации.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В ближайшее время мы объявим о весомых ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - заявил глава Белого дома. Ответные меры могут коснуться не только вина, добавил он.

Франция объявила в июле, что вводит сбор в размере 3% с местной выручки технологических гигантов, он коснется таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Сбор затронет не только американские, но также азиатские и европейские компании.

В июне Дональд Трамп уже угрожал пошлинами на французское вино. Тогда он пожаловался, что вина из США облагаются во Франции более высокой ставкой, чем французские - в США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139927
 
 
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