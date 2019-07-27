 РФ построит в оккупированном Крыму новую тюрьму

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала – объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем – на 500 мест, ориентировочной площадью – около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей ($48 млн). Средства будут выделять из федерального бюджета.

Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

На территории оккупированного Крыма только за первый квартал этого года произошло 45 обысков, 97 арестов, 32 этапирования политзаключённых в Россию и 60 незаконных заходов судов в порты. Также за указанный период было зафиксировано 52 задержания, 61 допрос и 171 случай нарушения права на справедливый суд.

Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно осуждала незаконные действия страны-оккупанта и призывала ее соблюдать права человека. 22 декабря 2018 года ГА ООН приняла новую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Она стала третьей инициированной Украиной и принятой Генассамблеей ООН за последние два года. При этом Россия не выполнила ни одного требования предыдущих резолюций.