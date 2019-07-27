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Все про:Крым (700) Россия (3993) СИЗО (8) тюрьма (6)

 РФ построит в оккупированном Крыму новую тюрьму

В аннексированном Крыму планируют строить новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест. Информация об этом появилась на российском сайте госзакупок.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала – объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем – на 500 мест, ориентировочной площадью – около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей ($48 млн). Средства будут выделять из федерального бюджета.

Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

На территории оккупированного Крыма только за первый квартал этого года произошло 45 обысков, 97 арестов, 32 этапирования политзаключённых в Россию и 60 незаконных заходов судов в порты. Также за указанный период было зафиксировано 52 задержания, 61 допрос и 171 случай нарушения права на справедливый суд.

Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях неоднократно осуждала незаконные действия страны-оккупанта и призывала ее соблюдать права человека. 22 декабря 2018 года ГА ООН приняла новую резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Она стала третьей инициированной Украиной и принятой Генассамблеей ООН за последние два года. При этом Россия не выполнила ни одного требования предыдущих резолюций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139924
 
 
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