 Электромобиль Honda получит цифровую приборную панель из пяти экранов. ВИДЕО

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Цифровая панель приборов состоит из пяти экранов. Два крайних выполняют роль боковых зеркал, выводя изображение камер. Второй по счету 8,8-дюймовый экран представляет собой классическую приборную панель с основными параметрами (скорость, заряд, запас хода), а два оставшихся 12,3-дюймовых экрана отвечают за инфотейнмент-составляющую. Именно здесь можно отобразить навигацию, включить музыку, настроить необходимые параметры.

Оба инфотейнмент-экрана с сенсорным слоем работают вместе (для них можно даже выбрать общие обои), при этом интерфейс управления будет привычен любому пользователю смартфонов и планшетов. На каждом их экранов можно открыть разные приложения, к примеру, запустив навигацию для водителя и музыкальный плеер для переднего пассажира - так они не будут мешать друг другу.

Электромобиль Honda e получит "умного ассистента" Honda Personal Assistant на основе ИИ с распознаванием голосовых команд. Запустить его можно с помощью фразы "OK Honda", разработчики обещают распознавание контекста общения, что позволит сделать диалоги между "человеком и машиной" более приближенными к реальному общению. Также ассистент будет постепенно изучать голос хозяина, что позволит ему лучше распознавать его команды с течением времени (актуально для людей с заметным акцентом или особенностями произношения).

Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto позволит получить более удобный способ использовать в автомобиле привычные приложения, включая социальные сти, музыку и онлайн-сервисы. Когда автомобиль припаркован (включая зарядку на станции), система даже разрешит отображать видео и сайты с помощью встроенного Wi-Fi hotspot, что позволит сделать ожидание менее скучным.

Владельцы Honda e также получат в свое распоряжение фирменное мобильное приложение, которое позволит оставаться на связи с электромобилем в любых условиях. На экране смартфона можно будет уточнить текущий статус батареи, процесс зарядки, местонахождение электромобиля, ближайшие зарядки, до которых хватает запаса хода, управлять климат-контролем, блокировкой дверей. Смартфон можно будет использовать в качестве "цифрового ключа", открывая и закрывая замки, а в случае проникновения или попытки угона, приложение оповестит владельца тревожным сигналом.

Японский автопроизводитель Honda уже открыл предзаказы на свой новый городской электромобиль Honda e в четырех европейских странах, включая Германию, Францию, Норвегию и Великобританию, собрав более 36 тыс. заявок. Серийное производство электрохэтчбека Honda e стартует в конце текущего года в Японии, поставки первым клиентам начнутся в конце 2019-начале 2020 года.

Электромобиль получит двигатель с мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 300 Нм. Его оснастят батареей емкостью 35,5 кВтч с запасом хода 200 км, жидкостным охлаждением и поддержкой скоростной зарядки в режиме "от 0 до 80% за 30 минут".

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