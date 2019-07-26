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 Украинцы составили около 80% нелегальных иностранных работников в Чехии

Полиция Чехии в прошлом году задержала 4 992 иностранца, которые находились в стране незаконно, что на 254 больше, чем в 2017 году.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Чехии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно сообщению, как и в предыдущие годы, наибольшую группу составляли украинцы - почти 1500 граждан Украины задержала полиция в 2018 году. Также задержали большое количество молдаван, вьетнамцев, русских и грузин.

Большинство въехало в страну легально, но превысило разрешенные сроки пребывания или исчерпало срок действия виз. Некоторые делали это неоднократно.

В 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

В прошлом году украинцы составили около 80% нелегальных иностранных работников в Чехии.

В начале июня чешское правительство удвоил годовую квоту на прием украинских работников с 19,6 тыс. до 40 тыс. человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139889
 
 
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