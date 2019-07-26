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 "Укрречфлот" Григоришина за полгода перевез 1 миллион тонн грузов

"Укрречфлот" в январе-июне 2019 года перевез 1 млн тонн грузов по украинским рекам.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

По Днепру перевозили металлопрокат, чугун, трубы, ферросплавы, кокс, руду, песок, бокситы, стеклофлюс, шпат, удобрения, зерновые и другие грузы.

Перевалка грузов в портах, принадлежащих АСК "Укрречфлот", составила 1,8 млн тонн. В том числе перевалка грузов в портах центрального региона (Днепр, Запорожье, Никополь) составила 1 млн тонн, а южного (Херсон и Николаев) – 0,8 млн тонн.

"Укрречфлот" – один из крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.

"Укрречфлот" в 2018 году увеличил неконсолидированную чистую прибыль более чем вдвое – до 43,4 млн грн, нарастив выручку на 6% – до 1 млрд 191,21 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139887
 
 
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