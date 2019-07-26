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 МВФ начинает поиск нового директора-распорядителя

Исполнительный совет Международного валютного фонда начинает процесс поиска следующего директора-распорядителя.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина,. передает БизнесЦензор.

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка.

"Исполнительный совет объявляет сегодня о начале открытого и прозрачного процесса выбора следующего директора-распорядителя, аналогичного тем, которые использовались в предыдущих раундах. Мы подчеркиваем важность того, чтобы кандидат имел необходимый международный авторитет для работы во главе фонда, находящегося в центре глобальной финансовой системы", - говорится в заявлении, распространенном фондом.

Совет планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Лагард возглавила МВФ в 2011 году. Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139883
 
 
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