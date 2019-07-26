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 Украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости

По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2018 году иностранцы приобрели в Польше 7 043 помещений общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров. По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.

Об этом сообщает Радио Польша, передает БизнесЦензор.

"Польша – это инвестиционно привлекательная страна для иностранцев, особенно когда принимаем во внимание главные городские центры, например Краков и Варшаву. Кроме того, Польша является одной из стран в Европе, которая быстро развивается, экономическая ситуация здесь улучшается, зарплаты растут, безработица падает. Все это влияет на большой интерес к польской недвижимости, что привлекает иностранцев высоким стандартам, а также низкими ценами", - говорит Гжегож Возьняк из фирмы Quelle Locum.

С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019 года). Следующие за украинцами – граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метра, однако в этом случае это, в основном, помещения под аренду, а также офисы.Польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139880
 
 
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в Польше есть тоже много любителей покричать что Львов польский, бандеровцами тоже не брезгуют украинцев пообзывать,так что лучше уж в Чехию ехать
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Скоро всю Польщу скупимо. Відправимо поляків із торбами по світу☺
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Нет более говенного народца чем ляхи. Немного пожил там, и всегда одно и тоже: когда ляхский чиновник видит укр паспорт сразу включается польский нацик, который ни английского не знает (по должности должен), никакой евротолерантности. Нахер этих курв. В Чехии мне более комфортней и зп тут выше
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