 СЕТАМ продает 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате. ФОТО

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Государственная исполнительная служба продает имущество КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводкого городского совета.

КП имеет долги по зарплате более 97 тыс грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года, 09:00.

Стартовая цена: 514 500 грн.

Местонахождение имущества: Днепропетровская область, город Желтые Воды.

"Купив памятник, покупатель сможет пополнить коллекцию артефактов соцреализма, а также помочь рабочим получить зарплату", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

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