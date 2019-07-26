[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Ryanair увеличила максимальную плату за негабаритный багаж

Авиакомпания Ryanair в два раза увеличила максимальную оплату за малый регистрируемый багаж, а также за услугу приоритетной посадки.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на low-cost.expert, передает БизнесЦензор.

Минимальная цена на оплату таких услуг осталась без изменений, а вот максимальная возможная стоимость приоритетной посадки увеличилась на 2 евро, цена на негабаритный регистрируемый багаж возросла на 13 евро.

До повышения тарифов цена на услуги Priority находилась в пределах 6-10 евро, теперь же она составит 6-12 евро. Негабаритный регистрируемый багаж по цене был равен 10-12 евро, однако после нововведений стоимость багажа вырастет от 10 до 25 евро, в зависимости от маршрута и времени покупки услуги.

Анонсированные нововведения уже вступили в силу и теперь официально распространяются на все рейсы Ryanair и Lauda.

Приоритетная посадка у Ryanair предусматривает возможность взять с собой на борт два предмета ручной клади габаритами 55x40x20 см и 40х20х25 см.

Стоимость приоритетной посадки зависит от спроса на услугу и ее цена теперь варьируется от 6 до 12 евро (прежде было от 6 до 10 евро).

Поскольку количество мест Priority ограничено, на некоторых рейсах может сложиться ситуация, что услуга будет недоступна для покупки. В таком случае придется докупить регистрируемый багаж.

Новый тип небольшого регистрируемого багажа авиакомпания ввела с ноября 2018 года. А максимальные размеры его такие же, как и в большой ручной клади (до 55x40x20 см).

Малый регистрируемый багаж с июля этого года обойдется в 10-17 евро при покупке вместе с авиабилетом. При этом есть возможность купить эту услугу позже - за это придется доплатить от 10 до 25 евро. До нововведений такой багаж стоил от 10 до 12 евро независимо от момента покупки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139870
 
 
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