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 Аэропорт "Одесса" запустит новую полосу в местном аэропорту в мае 2020 года. ФОТО

Новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту "Одесса" планируют ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Обэтом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение Одесского городского совета, передает БизнесЦензор.

По данным мэрии, на данный момент полностью завершены работы по обустройству новой полосы, длина которой составляет 2 800 метров, а ширина - 45 метров.

Аэропорт Одесса запустит новую полосу в местном аэропорту в мае 2020 года 01

Она расположена параллельно старой полосе, и чтобы пилоты самолетов по ошибке не приземлились на нее, в торце нанесли крест, который обозначает неработающие полосы.

Аэропорт Одесса запустит новую полосу в местном аэропорту в мае 2020 года 02

Согласно проекту, новая полоса будет соединена со старой рулежными дорожками. После запуска нового объекта и вывода старой полосы из эксплуатации последняя начнет выполнять роль магистральной рулежной дорожки.

Все работы ведутся на средства государственного бюджета. Первоначальная смета, указанная в договоре с подрядчиком ООО "Спецремстрой", составляла 1 млрд 629,9 млн грн. Однако в системе ProZorro указано, что она была увеличена на сумму 1 млрд 144,2 млн грн после заключения допсоглашения от 24 июня 2019 года между ГП "Дирекция по строительству Международного аэропорта "Одесса" и ООО "Спецремстрой". Таким образом, общий бюджет строительства составит 2 млрд 774,1 млн грн.

На данный момент неопределенной остается ситуация со строительством нового перрона у нового терминала. Фактически новый аэровокзальный комплекс выходит в поле, что не позволит использовать его пропускную способность в полную силу.

Например, проект нового терминала предусматривает установку телескопических трапов, однако смонтировать их и задействовать можно будет только после появления перрона перед новым аэровокзальным комплексом.

Аэропорт Одесса запустит новую полосу в местном аэропорту в мае 2020 года 03

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139869
 
 
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