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 Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ. ФОТО

Команда Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет диалог относительно приобретения украинского комплекса "Деренивская Купель", который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор.

Стороны близки к компромиссу, но пока обсуждают детали соглашения. Ожидается, что сделка должна быть закрыта до конца лета. В будущем году с подачи Хилтон "Деренивская Купель" должна принять один из популярных международных конкурсов красоты. 

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 01

Как сообщается, впервые про этот курорт американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля в Львове. Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. 

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 02

"Деренивская Купель" находится в урочище Дереневка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы". Также в комлпекс есть дендропарк с коллекцией в 5 тыс. насаждений и целебной водой (рядом открыт завод минеральных вод).

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 03

Пэрис Хилтон может купить курорт на Закарпатье, – СМИ 04

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139863
 
 
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А Беня может перекупить курорт вместе с Перис Хилтон .
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