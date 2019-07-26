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 НБУ понизил прогноз роста денежной массы в 2019 году

Национальный банк Украины в опубликованном июльском инфляционном отчете прогнозирует увеличение денежной массы в 2019 году на 8%, тогда как в апрельском прогнозе он оценивал его в 8,5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Нацбанк ожидает, что в третьем и четвертом кварталах этого года денежная масса увеличится соответственно на 3% и 8%, и напоминает, что в первом квартале она сократилась на 1,9%, во втором квартале – увеличилась на 0,8%.

Кроме того, регулятор понизил прогноз роста денежной базы на 2019 год – до 8,2% с 9,4%, которые он ожидал в апреле. По его оценкам, в третьем квартале этот денежный агрегат прибавит 1,6%, в четвертом – сразу 8,2%, тогда как в первом квартале он уменьшился на 2,8%, во втором – увеличился на 2,1%.

Прогноз на 2020 год Нацбанк оставил неизменным: рост денежной массы ожидается на 6,5%, денежной базы – на 8,6%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы в Украине возрос на 5,6%, денежной базы – на 9,2%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139860
 
 
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