 В аэропорту задержали мать Онищенко как предполагаемую участницу схемы хищения газа. ФОТО

Об этом говорится в сообщении САП в Fаcebook, передает БизнесЦензор.

"25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации хищения природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года. Указанное лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подано ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

САП не называет имя задержанной. По данным источника Украинской правды, это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданным криминальному наказанию, пока вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года. Установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 лиц. Среди них - двое близких людей, исполнявших роль соорганизаторов, остальные - сотрудники "Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний.

Восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 лиц также завершено: обвинительные акты в их отношении направлен в суд. Семь подозреваемых, в том числе нардеп Александр Онищенко, находятся в розыске.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник 8 февраля 2019 года сообщил о завершении расследования в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. По словам Сытника, в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

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