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 Россия намерена запустить первую нитку "Турецкого потока" с 1 января 2020 года

Первая нитка газопровода "Турецкий поток" будет запущена с 1 января 2020 года.

Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем с 1 января 2020 года", - сказал Новак.

По его словам, вторая нитка газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии и Венгрии.

Отвечая на вопрос про сроки запуска второй нитки, Новак сказал, что все "зависит от реализации газотранспортной инфраструктуры нашими европейскими партнерами".

Проект газопровода "Турецкий поток", который должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море, является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Первая нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров в год предназначена для турецкого рынка, вторая с аналогичной мощностью – для стран Юго-Восточной Европы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139846
 
 
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