 "Укрзализныця" назначила нового директора по закупкам

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Мне нужны своевременные и прозрачные закупки по принципу наиболее экономически выгодного предложения для компании. Сейчас мы ставим цель усилить в компании процессы, связанные с закупками, их планированием, контролем и учетом. Поэтому эту позицию занял менеджер с большим опытом работы в указанной сфере", - отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

С 2009 года Сергей Довгаленко занимал руководящие должности, в частности, директора по закупкам в телекоммуникационных компаниях - Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) и в авиакомпании - Etihad Airways (Абу Даби, ОАЭ). Под руководством Довгаленко вводились SAP-процессы заказов и управления материалами.

Кроме того, новоназначенный менеджер работал в Украинском представительстве LM Ericsson International AB и ГП "Reichle & De-Massari Украина". В 2002 году как директор по закупкам и логистике он присоединился к ООО "Голден Телеком". Под его руководством была построена система закупок, внедрены тендерные процедуры и подчинены закупки в региональных дирекциях, введен проект развития новой мобильной сети.

С 2007 по 2009 годы работал в должности директора по закупкам и логистике ОАО "Фарлеп-Инвест" (телекоммуникационная группа Vega). За этот период была построена система закупок и контроля основных средств холдинга в составе 23 компаний, подчинены закупки и склады в регионах и внедрены SAP-процессы заказов и управления материалами.

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