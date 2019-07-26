 ЕС может подписать "открытое небо" с Украиной до конца года, – посол

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании относительно статуса Гибралтара.

"Поэтому, когда Британия выйдет из Евросоюза, этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.

После подписания соглашение еще должен пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания соглашение реально вступит в силу уже в следующем году.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением о выходе из ЕС или без него.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram