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Все про:Укрзализныця (2300) Кравцов Евгений (213) закупки (967)

 "Укрзализныця" чуть не купила партию стаканов по 2 тысячи за набор. ФОТО

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов объявил об остановке закупки подарочных стаканов с символикой компании.

Об этом Кравцов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Пить чай из стаканов за 2 тыс. грн точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, за это на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил", - написал Кравцов.

Укрзализныця чуть не купила партию стаканов по 2 тысячи за набор 01

Он добавил, что уже дал распоряжение, чтобы на эти деньги была сделана дополнительная закупка жидкого мыла в пассажирские поезда.

"Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла. На следующей неделе будет командировка - как раз лично проверю его наличие в вагонах", - добавил Кравцов.

Ранее, как сообщает ЦТС, филиал "Укрзализныци" "Центр сервисного обеспечения" провел конкурс на приобретение сувенирной продукции, а именно подарочных наборов на одну и две персоны. Общая ожидаемая стоимость составляет более 1,3 млн грн. Под подарочными наборами подразумевался 231 набор на одного человека в который входили:

  • подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци";
  • стакан хрустальный на 200 мл;
  • ложка чайная;
  • подарочная упаковка синего цвета с логотипом компании.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139822
 
 
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