 "Укрзализныця" чуть не купила партию стаканов по 2 тысячи за набор. ФОТО

Об этом Кравцов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Пить чай из стаканов за 2 тыс. грн точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, за это на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил", - написал Кравцов.
Он добавил, что уже дал распоряжение, чтобы на эти деньги была сделана дополнительная закупка жидкого мыла в пассажирские поезда.
"Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла. На следующей неделе будет командировка - как раз лично проверю его наличие в вагонах", - добавил Кравцов.
Ранее, как сообщает ЦТС, филиал "Укрзализныци" "Центр сервисного обеспечения" провел конкурс на приобретение сувенирной продукции, а именно подарочных наборов на одну и две персоны. Общая ожидаемая стоимость составляет более 1,3 млн грн. Под подарочными наборами подразумевался 231 набор на одного человека в который входили:
- подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци";
- стакан хрустальный на 200 мл;
- ложка чайная;
- подарочная упаковка синего цвета с логотипом компании.