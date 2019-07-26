 ЕБА просит в законе о регулировании алкоголя исключить возможность манипулировании лицензиями

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Чтобы субъект хозяйствования, который осуществляет розничную торговлю алкогольными напитками, не принимал для продажи и хранения алкогольные напитки от юридических и физических лиц, не имеющих лицензии на производство или на право оптовой торговли алкогольными напитками. К примеру, чтобы магазин мог принимать алкоголь на реализацию только у поставщиков лицензии на опт или производство", - сказано в сообщении.

В ЕБА отметили, что это поможет создать более честные условия для работы бизнеса и не допустить ситуации, когда недобросовестный предприниматель купил лицензию на розничную торговлю, но занимается оптом.

24 июля на заседании правительства было принято постановление, которым было исключено импорт и экспорт спирта, алкогольных напитков и табачных изделий из перечня, что подлежат лицензированию. Это решение стало следующим шагом после принятия закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (№2628), которым и были аннулированы лицензии на право импорта/экспорта алкогольных напитков и табачных изделий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram