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 Потребность в ремонте дорог будет определяться онлайн, – "Укравтодор"

"Укравтодор" анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, это поможет уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов, связанных с улучшением состояния дорог в Украине. 

"Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача - максимально упростить все процессы на пути к положительному результату", - отметил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожного связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорсвязь", которое будет администрировать геоинформационную систему.

"Укравтодор" запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытии и автоматически определять, нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы. Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года. Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139814
 
 
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