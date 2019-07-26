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 Минагрополитики за полгода компенсировало аграриям 261 миллион за технику и оборудование

По состоянию на конец июля украинским аграриям направлено 261,1 млн грн частичной компенсации стоимости за покупку сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства. Соответствующие расчеты произошли за период: декабрь 2018 года и январь-май 2019 года.

Об этом говорится в сообщени пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

За отчетный период программой воспользовалось 2 372 сельскохозяйственных товаропроизводителя, приобретено 3 993 единиц техники и оборудования на сумму 1 262 млн грн.

Среди крупнейших получателей компенсации от государства сельхозпроизводители Винницкой (29,1 млн грн), Одесской (20,2 млн грн), Сумской (18,6 млн грн.), Кировоградской (18,2 млн грн.) и Николаевской (17,6 млн грн.).

На сегодня Минагрополитики сотрудничает с 11 уполномоченными банками – "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Райффайзен банк Аваль", "Пивденный", "Банк инвестиций и сбережений", ПУМБ, "Индустриалбанк", "Кредобанк", "МТБ Банк".

На 2019 год государственным бюджетом Украины по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы на сумму 881,79 млн грн по направлениям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139813
 
 
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