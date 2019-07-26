 Братья Кличко подали в суд на телеканал 1+1

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

"Ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я уже говорил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал "1 + 1", который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться и уже добрались до моего брата Владимира", - сказал Кличко.

Телеканал "1 + 1" пока не комментировал иск мэра Киева и его брата.