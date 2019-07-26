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 СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области, – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Луганская область на грани отключения из-за блокировки поставок угля из РФ на местную ТЭС. Станция может перейти на газ, но для этого нужно установить цены по ПСО. СНБО должен срочно решить эту проблему, заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

"Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников поставки угля нет. Уголь не идёт с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала 2 месяца, поэтому проблема достаточно большая и может быть решена только с помощью государственных мощных институций. Украина не смогла за 5 лет восстановить нормальное энергоснабжение и резервное снабжение со стороны объединённой энергетической системы Украины. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии на область на неопределенный срок – это угроза высшего порядка", — подчеркнул Саква.

Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины считает, что станция может работать на газу, но в этом случае нужно установить цены по ПСО.

"Текущие цены не покрывают цену на газ. Если в прошлом году была такая же ситуация и Кабмин принял решение и сделал надбавку для Луганской, чтобы только покрыть себестоимость, то в этом году этого сделать невозможно, потому что на рынке электроэнергии новые правила и есть price сap, так называемое ограничение цен. Если поднять price сap, то это автоматически увеличится для всех потребителей Украины и тд. Второй вариант – возможно сделать ПСО для Луганской станции по поставке газа", — отметил Саква.

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС запасов угля на станции хватит до 29 июля, после чего станция может остановиться. Заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко уже призвал Кабмин принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе

Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нафтогаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139800
 
 
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