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 Прокуратура передала в суд дело по хищению 39 миллионов в "Укргазбанке"

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших чиновников государственного "Укргазбанка" и руководителя коммерческой структуры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Экс-чиновников и руководителя неназванной фирмы подозревают в причинении убытков на более 39 млн грн. Имена подозреваемых прокуратура не называет.

Правоохранители разоблачили схему по выводу средств "Укргазбанка" путем заключения фиктивных договоров аренды, проведения ремонтных работ и дальнейшего перечисления 39 млн грн на счета заранее созданного подконтрольного коммерческого предприятия.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139788
 
 
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