[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.32 28.15
 Финансы, Транспорт
  435  0
Все про:авто (2005) импорт (898) ГФС (1342)

 Импорт автомобилей в Украину превысил $1,6 миллиарда

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года составил 1,691 миллиарда долларов, сообщила Государственная фискальная служба.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 334,318 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4,995 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139780
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Кличко Мингарелли Нацполиция Одесса Россия СБУ суд танкер
 
 
 
 
 
 вверх