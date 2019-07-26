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 Проектная компания "Северного потока-2" подала иск в Европейский суд

Проектная компания по строительству газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд (Court of Justice of the European Union) с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, говорится в сообщении компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ранее Nord Stream 2 AG направил письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросила официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По словам президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

По данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139776
 
 
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