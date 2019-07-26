 РФ хочет заключить с Украиной краткосрочный договор по транзиту газа, – Reuters

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора.

Россия планирует вдвое увеличить мощность североевропейского транзитного маршрута с запуском "Северного потока-2", и начать поставки в ЕС через Черное море по Турецкому потоку, что постепенно приведет к сокращению транзита через Украину.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", - сказал источник, знакомый с переговорами России и Украины.

Европейский источник и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго РФ отказались от комментариев.

Европейский Союз, посредник в газовых переговорах между Москвой и Киевом, пригласил обе стороны на новый раунд переговоров 16 сентября, сказали источники. Стороны уже проводили несколько встреч, на которых не нашли приемлемого для всех решения о контракте на транзит.

Как сообщалось, министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем заявил, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.