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 НБУ переоформил лицензии на валютные операции 4 небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины (НБУ) 25 июля принял решение переоформить генеральные лицензии на осуществление валютных операций четырем небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена валют - АО "ФК" Аверс №1", ООО"ФК "Европошта", ООО "ФК"А Финанс" и ООО" Дживвайп финанс".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Выданные на основании Закона "О валюте и валютных операциях" лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам валютного рынка. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать небольшой пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении лицензии в течение двух месяцев после получения пакета документов, говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139768
 
 
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