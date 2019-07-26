 НБУ переоформил лицензии на валютные операции 4 небанковским финучреждениям

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Выданные на основании Закона "О валюте и валютных операциях" лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам валютного рынка. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать небольшой пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении лицензии в течение двух месяцев после получения пакета документов, говорится в сообщении.