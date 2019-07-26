[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.32 28.15
 Промышленность, Макроэкономика
  136  0
Все про:пошлина (403) Таможенный союз (3)

 Евразийский экономический союз приостановил пошлины на стальные колеса из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о приостановке действия антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22% из Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕЭК сообщает БизнесЦензор.

"Приостановлено действие антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса (пошлина действует в размере 34,22 % от таможенной стоимости) из Украины, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС", - сообщает ЕЭК.

Такая мера вводится в рамках проведения повторного расследования, которое начато Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 13 июня нынешнего года. Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее — Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).

Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139754
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленностьЕвразийский экономический союз приостановил пошлины на стальные колеса из Украины
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс задержание Зеленский Нацполиция Порошенко Россия СБУ танкер
 
 
 
 
 
 вверх