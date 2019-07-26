 Эффективность господдержки украинской аграрной отрасли нулевая, – замгендиректора "Укрлендфарминга"

Об этом сообщил в интервью УНИАН заместитель генерального директора одного из крупнейших агрохолдингов Европы – группы компаний "Укрлендфарминг" - Василий Лобода, передает БизнесЦензор.

"Я, как человек, проработавший почти 10 лет в государственных учреждениях и теперь работающий в бизнесе, вообще не могу оценить существующую государственную поддержку как качественную и такую, что влияет на эффективность и результативность. Это слезы. Эффективность существующих программ государственной поддержки АПК, по моему мнению, нулевая", - сказал он.

По словам Лободы, для эффективной поддержки сферы растениеводства, государство должно заниматься поиском новых рынков сбыта этой продукции и обеспечивать аграриев достаточным количеством вагонов для перевозки зерна. Также государство должно заинтересовать производителей в строительстве новых мощностей, обеспечив низкие проценты по кредитам.

Что касается поддержки животноводства, Лобода подчеркнул, что это направление должно стать приоритетом государственной политики в сфере АПК.

"Государству необходимо полностью взять на себя дотирование животноводства. Этот год покажет, насколько уменьшится поголовье в Украине. Ни в одной стране мира - ставлю три восклицательных знака - животноводство не идет самостоятельно. Дотируются или кормовые группы, а это составляет 50% себестоимости молока и мяса, или поголовье, которое содержится, или производство какой-либо продукции. Животноводство обеспечивает национальную продовольственную безопасность и несет социальную функцию, поэтому его необходимо поддерживать. При этом животноводство однозначно должно поддерживаться и в малых, и в средних, и в больших предприятиях", - отметил Лобода.

Он добавил, что если в 1991 году в Украине насчитывалось 26 млн голов крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности, то на сегодня сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения удерживают не более двух миллионов голов, и этот показатель продолжает сокращаться катастрофическими темпами.

"Я уверен, что в Украине можно содержать от 35 до 40 млн голов крупного рогатого скота. Украинская мясная продукция была бы очень привлекательной в мире благодаря удобной логистике, у нас есть потенциал по наращиванию экспорта", - сказал Лобода.

"Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса.

В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10, 5 млн курей-несушек - наибольшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.