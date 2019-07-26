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Все про:Кабмин (3260) кредит (1183) Cargill (10)

 Украина привлечет 250 миллионов евро кредита у Cargill

Правительство Украины поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International: 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно постановлению Кабмина №651 от 10 июля, опубликованному в газете "Урядовый курьер" в пятницу, процентный доход будет уплачиваться ежеквартально.

В документе отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете-2019, другие детали отсутствуют.

Как сообщалось, Украина в середине июня этого года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.

По данным Минфина, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций: их доля составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Еврооблигации в основном были размещены среди фондов, которые управляют активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139736
 
 
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