 Цены на нефть находятся выше $63 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:19 сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне$63,46 за баррель, это на $0,07 (0,11%) выше закрытия четверга. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,21 (0,33%), до $63,39 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к тому же моменту торговались в Нью-Йорке у $56,22 за баррель, это $0,2 (0,36%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг контракты подорожали на $0,14 (0,25%), до $56,02 за баррель.

С начала недели Brent подорожала примерно на 1,6%, WTI - на 1%.

Минэнерго США в минувшую среду сообщило о сокращении товарных запасов нефти в стране на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года. Это стало важной новостью для рынка.

Также министерство сообщило, что добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

В пятницу CNN сообщила, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе. По словам источника телекомпании, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около тысячи километров, она не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

На прошлой неделе власти Ирана задержали нефтетанкер, следовавший под британским флагом, а до этого власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания прогресса на американо-китайских торговых переговорах. На следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

"Прогресс в затянувшихся переговорах может повысить оптимизм участников рынка, - полагает старший стратег JTD Energy Services Джон Дрискол. - Сохраняющаяся слабость котировок и их нежелание реагировать на геополитические риски не вполне понятны".