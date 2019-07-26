 Кипрская компания Новинского сконцентрирует акции "Запорожнерудпрома"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Komisiano Investments Ltd. в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее письмо компания направила 12 июля 2019 года.

Согласно тексту сообщения, кипрская компания намерена выкупить 39 млн 234,846 тыс. штук простых именных акций ПАО "Запорожнерудпром", что составляет 74,16% акций общества.

В сообщении также указано, что на момент размещения сообщения, Komisiano Investments Ltd. прямо владела 24,99% акций ПАО "Запорожнерудпром".

"Запорожнерудпром" создан в 1995 году. Производит гранитный щебень и бутовый камень. Осуществляет добычу на Передаточнинском месторождении в Шевченковском районе Запорожья. Разрабатывает основанный в 1976 году Левобережный карьер, запасы которого составляют 49,2 млн кв.м гранита. Площадь действующего карьера – 43 га. Производственные мощности предприятия позволяют производить до 1 млн. тонн готовой продукции.

Согласно годовому отчету предприятия в системе НКЦБФР, по итогам 2018 года чистая прибыль "Запорожнерудпрома" составила 3,84 млн грн, чистый доход – 71,44 млн грн.

Основными акционерами ПАО, согласно данным НКЦБФР на первый квартал 2019 года, являются кипрские Эторимиа Трейдинг Лтд., Соревено Сервисиз Лтд. (по 24,99%), Комисиано Инвестментс Лтд. (23,06%), Болкотра Инвестментс Лтд. (14,49%), Мисандайко Холдингс Лтд. (9,03%).

Уставный капитал ПАО "Запорожнерудпром" в июле-2019 составляет 13,227 млн грн.

Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная бизнесменом Вадимом Новинским в 2012 году, сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО "Смарт-холдинг". Еще 24,9% акций компании принадлежат Lovita Investments Ltd. (Кипр).

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский