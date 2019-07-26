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 МАГАТЭ временно возглавил политик из Румынии

Бывший постоянный представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ избран временно исполняющим обязанности генерального директора этой международной организации.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Дипломат Корнел Феруцэ - сотрудник миссии при МАГАТЭ с 2000 года. Он был ближайшим помощником главы организации Юкии Амано, скончавшегося в начале недели.

Амано возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. Соперником Феруцэ на выборах временного главы МАГАТЭ был постпред Аргентины при организации Рафаэль Гросси.

Ожидается, что процедура выборов нового гендиректора займет не менее полугода. МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Одна из ее главных целей - обеспечить нераспространение ядерного оружия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139724
 
 
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