 Tesla планирует сократить длину проводов в электромобиле с 3 километров до 100 метров

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что для изготовления проводки требуется еще и меньшее количество материалов.

По словам главы Tesla Илона Маска, одной из их самых больших ошибок при попытке максимально автоматизировать производство Model 3 была попытка автоматизировать задачи, которые люди гораздо лучше выполняют, чем роботы. К ним отнес прокладку кабелей.

С целью облегчения этого процесса в компании решили сократить длину проводов в своих автомобилях. Так, в Model S используется около 3 километров проводов, а в Model 3 - до 1,5 километра.

Однако в компании не собираются останавливаться на этом. Благодаря новой архитектуре в Model Y будет использоваться всего 100 метров проводов.

"В новой архитектуре проводки подсистемы упакованы и определены в одной или нескольких сборках в определенных вариантах. Например, дверная сборка может содержать один контроллер (или концентратор), который управляет несколькими устройствами, такими как блокирующие компоненты, компоненты освещения, аудиокомпоненты и так далее", - отметили в компании.

После сборки проводов в один контроллер его будут подключать к магистрали с проводной архитектурой, что сократит общее время сборки автомобиля. Таким образом, все компоненты проводки можно сделать отдельно, а во время сборки автомобиля просто установить на него.

Tesla уже подала заявку на патент этой системы.

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