 Комитет Сената США на следующей неделе будет голосовать по санкциям против "Северного потока-2"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Ожидалось, что комитет по международным делам Сената рассмотрит этот законопроект на деловой встрече 25 июля, но его председатель, сенатор-республиканец Джим Риш, заявил, что согласился на просьбу одного из членов отсрочить рассмотрение проекта "Закона о защите энергетической безопасности Европы".

Законопроект, зарегистрированный республиканским сенатором Тедом Крузом, отражает беспокойство некоторых законодателей относительно влияния России в Европе. Документ должен пройти как Сенат, так и Палату представителей и быть подписанным президентом Дональдом Трампом, чтобы стать законом.

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, которые владеют этими судами.

Речь идет в частности о двух компаниях, которые имеют контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарская Allseas и итальянскую Saipem.

Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, британско-нидерландской Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

Под санкции, согласно проекту закона, подпадают все суда, которые ведут прокладку труб для экспорта российского газа на глубине 100 футов (около 30 м). Кроме этого, законопроект предусматривает санкции против компаний, которые проводят страхование газопровода.

Владельцам компаний и транспорта предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.

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