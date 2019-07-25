 "Приватбанк" подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий банка, передает БизнесЦензор.

"Банк поясняет, что такие решения являются частичными (partial), и вступление их в силу зависит (среди прочего) от принятия арбитражным судом в будущем решения еще по одному аспекту арбитражного производства и результатов рассмотрения английским судом ходатайств доверительного управляющего Madison Pacific Trust Limited" – отмечается в комментарии банка.

"Приватбанк" указал также, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты. Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

"Таким образом, пока решения не возлагают на банк обязательств осуществить любые выплаты любому лицу по таким решениям", – подчеркнул "Приватбанк".

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