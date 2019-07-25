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 Украинцы чаще всего покупают онлайн бытовую технику, – исследование

По данным недавнего исследования GfK и OLX, каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн. Около 82% при этом осуществляли от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% - более 20.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

По версии GfK, в топ-3 категории товаров, которые покупали чаще всего, попали: 

  • бытовая техника и электроника - 45%
  • одежда - 43%
  • косметические товары и парфюмерия - 37%

Исследование GfK также показало, что в сравнении с осенью 2018 года выросли продажи аксессуаров для дома.

Как и в прошлые годы, мотивация к приобретениям онлайн для различных категорий товаров не одинакова. Те, кто совершали покупку вещей для детей, мебели и одежды, чаще всего называли причину "более низкая цена в интернет-магазине по сравнению с обычным магазином". Респонденты, которые в основном заказывали одежду и мобильные телефоны (не смартфоны) отвечали, что им не нравится ходить по магазинам и выбирать товар.

Интернет-покупатели распределились по Украине следующим образом:

  • Центральная Украина - 24%
  • Западная Украина - 23%
  • Южная Украина - 17%
  • Восточная Украина - 13%
  • Северная Украина - 12%
  • Киев - 10%

Согласно исследованию GfK, возрастные рамки среднестатистического украинца-покупателя - 26-35 лет. Средний доход вырос на 8% и теперь составил около 5 600 грн. Для сравнения, средний доход человека, который не покупает онлайн, - 3 900 грн.

Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение, сообщает GfK. Тенденцию к использованию мобильных устройств вместо ПК во время онлайн-шопинга подтверждает и OLX - в среднем ежедневно 75% пользователей заходят на платформу именно через мобильные устройства.

Средний чек на разные товары:

  • транспорт - 31 000 грн
  • запчасти для транспорта - 750 грн
  • электроника - 680 грн
  • хобби, развлечения и спорт - 615 грн
  • дом и сад - 420 грн
  • мода и стиль - 240 грн
  • детский мир - 160 грн

Согласно результатам исследования GfK, получение покупки через офис курьерской службы - самый популярный вариант.

Большинство онлайн-покупателей предпочитают безналичный расчет на торговой площадке - 38%, на втором месте оплата наличными курьеру - 22%, перечислять средства на банковскую карточку продавца готовы 15% покупателей, несколько реже оплачивают товар по накладной - 12%. К безналичной оплате респондентов побудили разные факторы: выгодная цена, бонусы за оплату карточкой, безопасность, уверенность в интернет-магазине.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139681
 
 
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