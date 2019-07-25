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 "Укргидроэнерго" закупило ПО для управления предприятием за 15 миллионов

"Укргидроэнерго" (УГЭ) заключило договор с ООО "Волошин" на покупку услуги по разработке пакетов программного обеспечения.

Об этом сообщает Энергореформа, передает БизнесЦензор.

Как сообщается в системе ProZorro, соответствующий договор стоимостью 14,8 млн грн стороны заключили 24 июля 2019 года.

ЧАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139677
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Укргидроэнерго" закупило ПО для управления предприятием за 15 миллионов
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