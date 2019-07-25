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 Киев с 31 октября переходит на е-билет в транспорте

С 31 октября 2019 года Киев переходит на е-билет. Сейчас купить его можно на станциях киевского метрополитена ("Крещатик", "Театральная", "Майдан Независимости", "Акедемгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна"), в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Telegram и Facebook или KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений "Приват 24", "Ощад 24/7" или в терминалах самообслуживания КП "ГИВЦ", "Приватбанка", "Ощадбанка" и на портале EasyPay.

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена

"Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами. Их можно найти у дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно просто поднести транспортную карту или QR-билет до валидатора – проезд оплачен. Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета", – появняют в КГГА.

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

  • 1-9 поездок – 8 грн за билет;
  • 10-19 поездок – 7,70 грн;
  • 20-29 поездок – 7,40 грн;
  • 30-39 поездок – 7,10 грн;
  • 40-49 поездок – 6,80 грн;
  • 50 поездок – 6,50 грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139673
 
 
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