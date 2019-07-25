 Toyota инвестирует $600 миллионов в крупнейший китайский транспортный сервис DiDi

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Кроме того, будет создано СП с участием DiDi и компании GAC Toyota Motor, которая, в свою очередь, является СП Toyota Motor и одного из крупнейших китайских производителей автомобилей - GAC Group. Новое СП будет предоставлять услуги проката, а также обслуживания автомобилей для водителей, работающих в DiDi.

Участники соглашения не сообщают, какую долю в DiDi получит Toyota Motor в обмен на инвестиции. Однако, по данным The Wall Street Journal, с учетом нынешнего раунда финансирования оценочная стоимость китайского сервиса достигнет $62 млрд. Среди других инвесторов DiDi - компании Apple, Alibaba Group Holding, Tencent Holdings.

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