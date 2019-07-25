 Facebook удалила более 1800 фальшивых аккаунтов, в том числе из Украины

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

В сумме на них были подписаны более 274 тыс. пользователей.

"Мы не видим связи между ними, но все они использовали сети фальшивых аккаунтов, чтобы ввести людей в заблуждение о том, кто они такие и что они делают", - сказал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Facebook приняла меры из-за вводящего в заблуждение поведения, а не из-за характера размещенного контента, сказал он.

"Мы смогли однозначно определить, что некоторые виды деятельности этой сети были связаны с лицом, базирующимся в Таиланде и связанным с Новым восточным обозрением, базирующимся в Москве журналом, финансируемым властями России", - сообщил Глейхер.

Аккаунты и страницы из России и одного из регионов Украины, которые обсуждали украинскую политику и критиковали украинское правительство, используя фальшивые аккаунты журналистов или военных, были удалены накануне выборов в Украине на прошлой неделе.

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