 Дефицит бюджета за полгода составил 871 миллион, – Казначейство

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным ведомства, государственные заимствования за полгода составили 246,8 млрд грн, тогда как погашение долговых обязательств – 210,67 млрд грн.

В целом госбюджет за указанный период получил 506,85 млрд грн доходов, по общему фонду доходы составили 448,4 млрд грн при утвержденном плане 476,36 млрд грн.

Расходы государственного бюджета в январе-июне этого года были на уровне 508,56 млрд грн, в том числе 459,33 млрд грн по общему фонду при плане в 502 млрд грн.

Согласно отчету ГКСУ, местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом в 21,93 млрд грн, по общему фонду профицит составил 39 млрд грн.

Как свидетельствуют данные, сводный бюджет в первом полугодии выполнен с профицитом 21 млрд грн, в том числе 30,38 млрд грн по общему фонду.

Как сообщалось, по итогам января-мая госбюджет был сведен с профицитом 7,7 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,026 трлн грн (+10,5% к полученным в 2018 году доходам), в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн (+11,4%), а расходы – соответственно 1,112 трлн грн (+12,8) и 1,006 трлн грн (+13,8%).

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